ВС России поразили сухогруз и контейнеровоз в Черном море

Российские военные ударили по сухогрузу и контейнеровозу в акватории Черного моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Как отметили в ведомстве, вооруженные силы России продолжают наносить групповые удары по морским судам и объектам портовой инфраструктуры, которые задействуют в интересах ВСУ.

Судна поразили с помощью беспилотников. На сухогрузе перевозили вооружение и боеприпасы, на контейнеровозе — военно-техническое имущество.

Недавно ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров в Черном море. За сутки сбили две авиабомбы, 998 дронов и три снаряда HIMARS.

Ранее стало известно, что российские войска заняли четыре населенных пункта за сутки. Это Василевка, Благодатное и Должанка в Харьковской области, а также Ижевка в ДНР.