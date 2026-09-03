Российские войска заняли четыре населенных пункта за сутки — Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области, а также Ижевку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Контроль над населенными пунктами в Харьковской области установили подразделения группировки войск «Север». Подразделения группировки «Юг» освободили Ижевку в ДНР.

Накануне Минобороны з аявило, что российские войска овладели населенным пунктом Казачья Лопань в Харьковской области. Кроме того, ведомство сообщило переходе под контроль российских сил Святогорска в ДНР.

О взятии Казачьей Лопани и Святогорска заявлял на встрече с журналистами в Киргизии президент России Владимир Путин. Он также говорил, что за последний месяц под контроль ВС России перешли 14 населенных пунктов.