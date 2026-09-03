В акватории Черного моря уничтожили шесть безэкипажных катеров военно-морских сил Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Также ВС РФ за сутки сбили две авиабомбы, 998 дронов и три снаряда HIMARS.

Ранее стало известно, что российские войска заняли четыре населенных пункта за сутки — Василевку, Благодатное и Должанку в Харьковской области, а также Ижевку в ДНР.

О взятии Казачьей Лопани и Святогорска заявлял на встрече с журналистами в Киргизии президент России Владимир Путин. Глава государства также отмечал, что за последний месяц под контроль ВС России перешли 14 населенных пунктов.