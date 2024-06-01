ВС России поразили специалистов ВСУ, разрабатывающих задания для боевых дронов

Российские военные ударили по месту размещения группы технических специалистов, разрабатывавших полетные задания для ударных украинских беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Также поражены скопления живой силы и военной техники противника в 116 районах», — рассказали в оборонном ведомстве.

Средства воздушной обороны за прошедшие сутки сбили 62 дрона, 14 снарядов системы залпового огня HIMARS и три управляемые авиационные бомбы Hammer. Всего с начала проведения специальной военной операции военные уничтожили 24 964 беспилотника, 525 зенитных ракетных комплексов и 9998 орудий полевой артиллерии и минометов.

Также войска нанесли групповой удар по энергообъектам Украины. Для атаки бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования.