Российские войска нанесли групповой удар по энергообъектам Украины

Минобороны: ВС России групповым ударом поразили энергообъекты Украины

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

Российские войска использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Армия также ударила по арсеналам хранения западного вооружения.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в ведомстве.

Там уточнили, что бойцы нанесли групповой удар в ответ на попытки ВСУ навредить объектам российской энергетики и транспорта.

За минувшую неделю ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.

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