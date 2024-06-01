Российские войска нанесли групповой удар по энергообъектам Украины

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по объектам энергетики Украины, обеспечивающим работу ВПК. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Российские войска использовали для атаки высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования. Армия также ударила по арсеналам хранения западного вооружения.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены», — добавили в ведомстве.
Там уточнили, что бойцы нанесли групповой удар в ответ на попытки ВСУ навредить объектам российской энергетики и транспорта.
За минувшую неделю ВС России нанесли 25 групповых ударов высокоточным оружием по военным объектам Украины.
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