ВС России поразили склады на аэродромах Прилуки и Староконстантинов | 360°

Спецоперация 28 апреля 2024, 13:54 ВС России поразили склады на аэродромах Прилуки и Староконстантинов Минобороны: склады ВСУ с авиабоеприпасами и техникой поразили на двух аэродромах РИА «Новости»

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ВС России поразили склады с авиационными боеприпасами и авиационной техникой на аэродромах Прилуки Черниговской области и Староконстантинов Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Также российские бойцы нанесли удары по пунктам временной дислокации иностранных наемников, поразили живую силу и военную технику ВСУ в 121-м районе, подчеркнули в ведомстве.

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Средства ПВО за сутки сбили 46 украинских беспилотников и пять оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. На Донецком направлении ракетные войска, авиация и артиллерия ликвидировали ангары с ударными беспилотниками.

ВСУ несут большие потери в технике и живой силе в зоне проведения спецоперации ВС России. Украинской армии не хватает вооружения. Ранее Киев запросил у Германии более 800 БПЛА немецкого производства.