Украина запросила у Германии более 800 дронов-разведчиков | 360°

Мир 28 апреля 2024, 12:02 Украина запросила у Германии более 800 дронов-разведчиков Spiegel: Киев запросил у Quantum Systems 812 дронов Vector РИА «Новости»

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Власти Украины отправили запрос в Минобороны Германии на передачу 812 беспилотников-разведчиков Vector производства Quantum Systems. Об этом сообщил Der Spiegel глава компании Флориан Зайбель.

По его словам, запрос поступил во время поездки на Украину, которая состоялась на минувшей неделе. Зайбель совершил визит в Киев вместе с вице-канцлером Германии Робертом Хабеком.

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Представитель немецкого правительства и глава компании открыли новый завод Quantum Systems по производству БПЛА на Украине. Компания намерена вложить в него до шести миллиардов евро. В штат предприятия приняли почти 100 человек.

Quantum Systems также создала на Украине учебный центр для подготовки операторов беспилотников. В текущем году компания планирует вдвое увеличить число инструкторов.

Военная инфраструктура и предприятия ОПК становятся целью российских военных. В среду, 24 апреля, Минобороны сообщило о поражении цеха по производству беспилотников на Украине.