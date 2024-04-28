Ангары с ударными беспилотниками уничтожили в Днепропетровской области | 360°

Спецоперация 28 апреля 2024, 13:41 Ангары с ударными беспилотниками уничтожили в Днепропетровской области Минобороны: ангары с ударными дронами ВСУ уничтожили в Днепропетровской области РИА «Новости»

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Удар российских войск по украинскому военному аэродрому Каменка в Днепропетровской области уничтожил ангары с ударными беспилотниками. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что удар нанесли ракетные войска, авиация и артиллерия.

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«Уничтожены ангары с ударными беспилотными летательными аппаратами на аэродроме Каменка Днепропетровской области», — заявили в Минобороны.

В пресс-службе добавили, что за минувшие сутки российские военные также нанесли удары по военным аэродромам в городах Прилуки и Староконстантинов Черниговской и Хмельницкой областей. Целями обстрелов стали склады с авиационными боеприпасами и техникой.

Также группировка российских войск поразила места временной дислокации иностранных наемников и скопления живой силы и военной техники ВСУ в 121 районе проведения специальной военной операции.