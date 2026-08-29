ВС России поразили склад со стартовыми ускорителями для БПЛА FP-1 и FP-2

Российские войска нанесли удар по складу в населенном пункте Милая Киевской области, где, по данным Минобороны России , хранились комплектующие и стартовые ускорители для дальнобойных беспилотников FP-1 и FP-2. Атака произошла в рамках серии групповых ударов вечером 28 августа и в ночь на 29 августа.

В Минобороны уточнили, что пораженные складские помещения принадлежат ООО «Фаер Поинт». Помимо них, в Киевской области под удар попал транспортно-логистический центр «Фим Сервис». По утверждению российского ведомства, там хранились компоненты дальнобойных крылатых ракет «Фламинго».

Российские войска также атаковали портовую инфраструктуру. В Измаиле поражены стоянка топливозаправщиков и места разгрузки горюче-смазочных материалов, предназначенных, по данным ведомства, для ВСУ. В порту «Николаев» под удар попали морской перегрузочный терминал и логистические центры.