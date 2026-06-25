ВС России поразили склад снабжения ВСУ в Днепропетровской области

Российские военные ударом беспилотника «Герань-2» нанесли удар по складу с горюче-смазочными материалами боевиков ВСУ в Днепропетровской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Ведомство разместило кадры поражения цели расчетом в населенном пункте Губиниха.

Высокоточным ударом расчеты БПЛА поразили цель, которую ВСУ использовали для снабжения транспорта», — подчеркнули в ведомстве.

Днем ранее Минобороны сообщило, что военные заняли 43 здания и пять опорных пунктов в Красном Лимане. Разрозненные подразделения противника продолжают ликвидировать штурмовые отряды 25-й армии.

До этого оборонное ведомство продемонстрировало кадры, на которых «Герань» нанесла удар по газораспределительной подстанции в Запорожской области. ВСУ использовали объект для обеспечения энергией заводов военно-промышленного комплекса.