Российские бойцы заняли пять опорных пунктов и 43 здания в Красном Лимане

Российские военные заняли пять опорных пунктов и 43 здания в Красном Лимане. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в «Максе» .

Наступление в городе идет в западном направлении. Штурмовые отряды 25-й армии продолжают ликвидировать разрозненные подразделения противника.

Продолжается наступление по всему фронту. Общие потери противника за сутки составили 1 455 военнослужащих.

Также за последний день вооруженные силы России поразили цеха по производству БПЛА дальнего действия, места их хранения и запуска.

Ранее оборонное ведомство показало кадры, на которых тяжелый беспилотник «Герань» нанес удар по газораспределительной подстанции в Запорожской области. Объект использовался для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины.