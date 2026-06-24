ВС России поразили «Геранью» газораспределительную подстанцию в Запорожье

Российские военные ударили беспилотником «Герань» по украинской газораспределительной подстанции в районе Люцерны Запорожской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Объект использовался для обеспечения предприятий военно-промышленного комплекса Украины.
Накануне российские военные нанесли удары по складам горючего, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры противника. Атаки провели с помощью оперативно-тактической авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и артиллерии.
Также ударили по цехам производства и местам хранения беспилотников дальнего действия, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.
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