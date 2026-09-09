Минобороны: российские военные поразили «Геранью» шесть локомотивов на Украине

Российские войска беспилотниками «Герань» поразили шесть локомотивов в Николаевской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, удары пришлись по составам в районах населенных пунктов Доброе, Варваровка, Доброполье, Самойловка и Лекарское. Локомотивы использовали в интересах Вооруженных сил Украины.

Кроме того, российские военные уничтожили украинский истребитель МиГ-29 на аэродроме в Василькове Киевской области. Для удара применили беспилотник дальнего действия.

Оперативно-тактическая авиация атаковала позиции украинских подразделений в Херсонской области и ДНР. В районе Берислава они поразили пункт управления беспилотниками 102-й отдельной бригады территориальной обороны, а у Красного Молочара — место временного размещения военнослужащих 10-й отдельной горно-штурмовой бригады.

Для ударов летчики использовали авиабомбы ФАБ-3000 и ФАБ-500, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции. В Минобороны уточнили, что все намеченные цели военные поразили.

Ранее ВС России высокоточным оружием и беспилотниками нанесли удары по двум логистическим центрам, которые ВСУ использовали для хранения и распределения военных грузов.