ВС России поразили логистические центры в Николаеве, используемые ВСУ

Днем 9 сентября российские военнослужащие продолжили нанесение групповых ударов по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

При ударах использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. В результате ВС России удалось поразить два логистических центра в Николаеве, которые ВСУ использовали для хранения и распределения военных грузов, а также имущества для обеспечения украинских боевиков.

На территории предприятия «Конвейермаш» российские бойцы поразили склад хранения БПЛА. Также в порту Николаева ВС России ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.

Кроме того, поразить удалось буксир, сопровождавший морские суда в порт Одессы.

Ранее стало известно, что российские военные освободили село Озерное в Харьковской области.