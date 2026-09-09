ВС России поразили логистические центры в Николаеве, используемые ВСУ
Днем 9 сентября российские военнослужащие продолжили нанесение групповых ударов по объектам военной промышленности, морским портам Украины и судам. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
При ударах использовалось высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотники. В результате ВС России удалось поразить два логистических центра в Николаеве, которые ВСУ использовали для хранения и распределения военных грузов, а также имущества для обеспечения украинских боевиков.
На территории предприятия «Конвейермаш» российские бойцы поразили склад хранения БПЛА. Также в порту Николаева ВС России ударили по резервуарам с горюче-смазочными материалами, предназначенными для ВСУ.
Кроме того, поразить удалось буксир, сопровождавший морские суда в порт Одессы.
Ранее стало известно, что российские военные освободили село Озерное в Харьковской области.