Недалеко от населенного пункта Глыбное в Сумской области уничтожили пункт размещения иностранных наемников в рядах ВСУ. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в силовых структурах.

«В районе населенного пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — заявил собеседник журналистов.

В Минобороны неоднократно сообщали о ликвидации на Украине наемников. Это были солдаты из Британии, Польши, Грузии и других государств. В ведомстве объяснили, что украинское руководство часто использует зарубежных солдат как «пушечное мясо».

Ранее военный корреспондент Борис Рожин заявил, что российские войска уничтожили в зоне СВО французского наемника Бенжамена Дихе, воевавшего на стороне украинской армии. По словам журналиста, у солдата был позывной Benso. Он состоял в рядах ВСУ с 2022 года.