Военкор Рожин: в зоне СВО ликвидировали воюющего за ВСУ наемника из Франции

Российские войска ликвидировали в зоне проведения спецоперации французского наемника Бенжамена Дихе, который воевал на стороне ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Борис Рожин.

Он рассказал, что у иностранного наемника был позывной Benso, француз состоял в рядах украинской армии с 2022 года. По словам Рожина, боевик числился в составе пронацистской группировки иностранцев Revanche International.

В 2024 году подразделение Дихе разгромили в Левадном, и он покинул зону СВО. В 2025 наемник вернулся на передовую, его ликвидировали при выполнении первого задания в Запорожье.

Ранее российские войска уничтожили в Сумской области группу диверсантов ВСУ, в составе которой находился сержант подразделений специальных операций Украины. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подтвердил, что ВС России почти окружили Красноармейск и не дали боевикам прорваться через последние коридоры на севере города.