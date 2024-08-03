ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников на Украине

Минобороны: ВС России поразили две установки С-125 ВСУ и пункт с наемниками

Фото: РИА «Новости»

Вооруженные силы России поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125, пункт временной дислокации иностранных наемников и другие цели. Об этом сообщило министерство обороны.

Кроме этого, подразделения ВС РФ за сутки поразили украинскую РЛС П-18, склады горючего ВСУ, а также скопления живой силы и военной техники противника в 138 районах. Все это совместными усилиями сделали оперативно-тактическая авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Накануне Минобороны показало видео уничтожения украинской радиолокационной станции СТ-68.

Аналитик Алексей Леонков отмечал, что российские летчики научились уходить из противовоздушных засад, которые устраивают украинские военные.

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