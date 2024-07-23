Российские самолеты научились уходить из опасных противовоздушных засад ВСУ

Вооруженные силы Украины применили в зоне СВО тактику противовоздушных засад, нацеленных на уничтожение авиации. Однако российские войска научились их обходить при помощи бортового комплекса обороны «Хибины», сообщил РИА «Новости» военный аналитик Алексей Леонков.

Специалист объяснил, что расчеты зенитных ракетных комплексов ВСУ концентрировались на ударах по российским самолетам. Для этого их придвигали ближе к линии боевого соприкосновения и включали радиолокационные станции лишь на несколько десятков секунд — в момент запуска ракет. Леонков заявил, что украинские войска стремились сохранить свои ЗРК, а не прикрыть объекты с воздуха.

«Наши военные научились эффективно бороться с этой достаточно вероломной и опасной тактикой украинских сил ПВО. При этом используются различные методы. <…> Зафиксировано уже несколько случаев, когда российским самолетам удавалось уходить от вражеских ракет», — сказал он.

Российские летчики уходили от украинских ракет, маневрируя и применяя комплексы «Хибины». Последние установили под крыло штурмовиков Су-25 или на законцовки крыла Су-34 и Су-35С.

Украинские войска применяли разные системы ПВО, в том числе американские Patriot. Из-за этого посол России в США Анатолий Антонов обвинил Пентагон в прямом участии в конфликте.