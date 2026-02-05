ВС России поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Украины

Российские войска нанесли серию ударов по объектам, которые используются украинской армией для снабжения и ведения боевых действий. Об этом сообщило Минобороны России в свежей сводке о ходе СВО.

По данным ведомства, при ударах задействовали оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерию. Российские бойцы поразили объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, задействованные в интересах ВСУ, а также места сборки, хранения и запуска дальнобойных дронов.

Кроме того, под удары попали склады с боеприпасами и пункты временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников.

Министр обороны Андрей Белоусов в ходе совещания по вопросам производства и поставки особо востребованных образцов вооружения, военной и специальной техники заявил, что в этом году в Вооруженные силы России поступят свыше 310 тысяч единиц техники и около 21 миллиона боеприпасов.