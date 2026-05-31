ВС России поразили объекты инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по объектам инфраструктуры, которые используются в интересах ВСУ. Об этом сообщило Минобороны России в сводке о проведении специальной военной операции.

По данным ведомства, удар стал ответом на атаки Украины по гражданским объектам на территории России. Российские военные применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и наземного базирования, а также ударные беспилотники. Под удар попали военные аэродромы, объекты энергетики, а также, топливной и транспортной инфраструктуры.

В Минобороны заявили, что все назначенные цели были поражены.

Системы противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали над регионами 216 украинских БПЛА самолетного типа. Ночью из-за налета БПЛА временно перекрыли Крымский мост. Беспилотную опасность объявили в Мордовии, Северной Осетии, Волгограде и Саратове.