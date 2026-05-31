Крымский мост временно перекрыли, беспилотная опасность объявлена в Мордовии и Северной Осетии

В ряде российских регионов объявили угрозу атаки БПЛА и ограничили полеты

Сигналы оповещения об опасности беспилотников прозвучали в Мордовии и Северной Осетии в ночь на воскресенье, 31 мая. Кроме того, власти временно перекрыли движение по Крымскому мосту, об этом сообщил телеграм-канал оперативной информации.

Глава Волгограда также предупредил жителей города о беспилотной опасности. Росавиация ввела ограничение на полеты сразу в нескольких аэропортах.

Временные запреты на взлет и посадку пассажирских авиалайнеров ввели авиаузлы Сочи, Геленджика, Волгограда, Саратова, Пензы и Тамбова.

Опасность атаки БПЛА объявил в подведомственном ему регионе губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Аналогичное предупреждение начало действовать в Саратовской и Пензенской областях, а также в Ставропольском крае. При этом в Крыму угрозу атаки беспилотников уже отменили.

Украинский беспилотник 30 мая атаковал и Запорожскую атомную электростанцию.