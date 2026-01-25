ВС России поразили объект энергетики, обеспечивающий деятельность ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удары по объектам на территории Украины, которые, по данным Министерства обороны Российской Федерации, связаны с обеспечением работы украинского военно-промышленного комплекса. Об этом сообщило ведомство в свежей сводке о проведении специальной военной операции.

Как уточнили в Минобороны, были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Под удар, в частности, попал объект энергетической инфраструктуры, а также производственные помещения, места хранения и площадки запуска дальнобойных беспилотников.

Кроме того, поражались, как утверждается, пункты временной дислокации украинских подразделений и иностранных наемников в 159 районах. Минобороны России неоднократно подчеркивало, что ВС России наносят удары исключительно по военным объектам и ВПК Украины.

Телеграм-канал «Военная хроника» заявил, что Киев полностью останется без света, если ВС России ударят по подстанциям вокруг города и энергомагистралям, по которым электричество идет с запада страны.

Глава холдинга ДТЭК Максим Тимченко ранее заявил, что энергетическая ситуация на Украине близка к катастрофической. Представители энергетического сектора подчеркивают, что абоненты получают электричество на два-три часа, а затем оно вновь пропадает. В Киеве без тепла находятся несколько тысяч многоквартирных домов.