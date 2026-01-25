Полный блэкаут в Киеве наступит после уничтожения западной электромагистрали

Украинская столица полностью останется без света, если ВС России ударят по подстанциям вокруг города и энергомагистралям, по которым электричество идет с запада страны. Об этом сообщил телеграм-канал «Военная хроника» .

Система энергоснабжения Киева является многоуровневой и зависит не только от трех десятков подстанций вокруг мегаполиса, но и от магистралей, по которым передается энергия из другой части республики.

Переток электричества идет по нескольким ключевым объектам, связанным с Трипольской ТЭС. Это Западная, Северная, Новокиевская и Броварская подстанции.

По данным канала, сейчас функционирование самой ТЭС находится под большим вопросом. Чтобы восполнить дефицит, энергетики брали часть электричества с Каневской ГЭС, которая тоже не может полноценно работать.

Частично Киев также снабжается энергией через линии подстанций Северная и Минская, запитывающихся от Ровенской АЭС. Другая ЛЭП идет от Хмельницкой АЭС к подстанции Новокиевская и ТЭЦ-5.

Ранее глава холдинга ДТЭК Максим Тимченко предупредил украинцев о приближающейся катастрофе в сфере энергетики и ЖКХ. По его словам, абонентам включают свет на три-четыре часа, некоторые квартиры неделями остаются без отопления.