ВС России поразили места запуска дронов ВСУ и базы наемников в 149 районах

За минувшие сутки российская армия нанесла удары по позициям подготовки и старта украинских беспилотников дальнего действия, а также по временным базам размещения подразделений ВСУ и иностранных наемников в 149 районах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил [России] нанесли поражение по местам подготовки и запуска ударных дронов дальнего действия», — заявили в ведомстве.

Кроме того, ударили по складу боеприпасов, объектам энергетики и транспорта, которые использовал ВПК Украины.

Ранее начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта рассказал, что российские расчеты БПЛА группировки «Север» ликвидировали 40 спутниковых станций Starlink ВСУ в Харьковской области. Также бойцы лишили противника семи станций радиоэлектронной разведки и РЭБ.