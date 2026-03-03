Российские расчеты БПЛА группировки «Север» в феврале уничтожили 40 спутниковых станций Starlink Вооруженных сил Украины в Харьковской области. Об этом рассказал РИА «Новости» начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным Карта.

«Специалисты беспилотных систем и артиллерийские подразделения 11-го армейского корпуса группировки войск „Север“ уничтожили за февраль 40 станций Starlink ВСУ», — отметил он.

Также российские бойцы лишили противника семи станций радиоэлектронной разведки и РЭБ, 66 антенн для связи и усиления сигнала.

В Харьковской области российские силы уничтожили до 68 украинских пунктов управления беспилотниками.

Ранее расчет ОТРК «Искандер» поразил еще одну РСЗО HIMARS в Харьковской области. Видео удара по американской пусковой установке, обстреливавшей Белгород, появилось в Сети. Также российские войска освободили населенный пункт Нескучное под Харьковом.