ВС России поразили места хранения военных грузов в порту «Одесса»

Российские войска нанесли высокоточный удар с воздуха по портовой инфраструктуре Одессы, которую ВСУ использовали для выгрузки и хранения грузов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«В результате ударов высокоточным оружием воздушного базирования в порту „Одесса“ поражены объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов, предназначенных для обеспечения ВСУ», — заявили в ведомстве.

До этого в министерстве отмечали, что ВС России продолжают атаковать украинские порты, которые ВСУ используют в военных целях. Накануне российские войска поразили высокоточным оружием воздушного базирования и барражирующими боеприпасами резервуары с горюче-смазочными материалами в порту «Одесса».

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что через одесские порты проходят суда с военными грузами для киевского режима, поэтому удары по ним оправданы.