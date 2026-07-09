ВС России поразили логистические центры ВСУ и объекты ТЭК на Украине
Минобороны: ВС России поразили логистические центры ВСУ
Российские Вооруженные силы за прошедшие судки поразили на территории Украины используемые ВСУ логистические центры и другие объекты инфраструктуры. Об этом сообщило Минобороны в «Максе».
Удары нанесли по логистическим центрам, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, складам беспилотников дальнего действия, горюче-смазочных материалов и боеприпасов и пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 142 районах.
Для поражения целей применили оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракеты и артиллерию.
Ранее российские военные ударили «Геранями» по локомотиву, используемому для нужд ВСУ, в Кировоградской области. Минобороны опубликовало видео боевой работы.