Российская армия ударила по порту в Одессе. Как сообщил в телеграм-канале координатор подполья Сергей Лебедев, после прилета затонул украинский сторожевой корабль «Подолье», получивший критические повреждения.

«Интересный момент — характер удара. Есть основания предполагать, что целью мог быть не сам корабль, а другое судно или груз в зоне порта. В таких условиях „Подолье“ мог оказаться либо в непосредственной близости к основной цели, либо выступать как прикрывающий элемент», — отметил Лебедев.

В начале года депутат Госдумы Андрей Гурулев призывал ударить «Орешником» по Европе и топить корабли, идущие в черноморские порты, ответив таким образом на захват танкера Marinera под российским флагом.