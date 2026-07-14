Российские войска поразили сухогрузы и инфраструктуру в портах Одесской области

Российские военные нанесли удары по портам Украины и судам, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны .

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза на переходе из порта Черноморск Одесской области в порт Одесса», — заявили в ведомстве.

В порту «Южный» бойцы Вооруженных сил России высокоточным оружием с воздуха уничтожили объекты инфраструктуры логистического центра компании «МигТранс», а также 12 грузовых автомобилей и бензовоз, перевозившие военные грузы и горюче-смазочные материалы для ВСУ.

Ранее российские военные разрушили насыпную переправу ВСУ через реку Северский Донец в ДНР при помощи авиабомб ФАБ-500. Также ВС России атаковали артиллерией, беспилотниками и ракетами объекты транспортной и топливно-энергетической инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.