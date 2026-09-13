Песков: ВС России не били по всем целям на Украине подряд

Российские военные не наносили удары по всем целям на Украине подряд. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ИС «Вести».

«Российская Федерация не била по всему подряд. Стали это делать после того, как сами украинцы открыли ящик Пандоры», — сказал Песков.

Ранее пресс-секретарь президента отмечал, что катализатором усиления атак со стороны России стали удары ВСУ по объектам мирной инфраструктуры. Поэтому российские военные продолжат поражать суда, перевозящие грузы для украинских бойцов, в Черном море.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что ввести мораторий России и Украины на удары по судам в Черном море неприемлемо, так как это невозможно проконтролировать.

Он добавил, что такие договоренности были актуальны в рамках зерновой инициативы, пока украинская сторона не начала использовать гражданские суда для перевозки вооружений.