ВС России поразили два сухогруза в одесском порту «Южный»

Российские военные поразили два сухогруза в порту «Южный» Одесской области ударными БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.

В ведомстве подчеркнули, что ВС России в понедельник продолжили удары по украинским портам и судам, которые ВСУ используют в своих интересах.

«Ударными беспилотными летательными аппаратами поражены два сухогруза в порту „Южный“ Одесской области», — указали в Минобороны.

Ранее президент Владимир Путин отметил, что ответы всегда будут зеркальными, куда бы ни пытались наносить удары по территории России. В ночь на 13 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами.