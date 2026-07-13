Средства ПВО сбили 342 украинских БПЛА за ночь над Россией
В ночь на 13 июля средства ПВО перехватили и уничтожили 342 украинских беспилотника самолетного типа в небе над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
БПЛА противника ликвидировали над территориями Волгоградской, Белгородской, Калужской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Тульской и Московской областями.
Также беспилотники сбили над Краснодарским краем, Крымом, Адыгеей, над акваториями Азовского и Черного морей.
Ранее стало известно, что в Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, еще двое получили ранения. Боевики сбросили взрывное устройство в селе Березовка Борисовского округа.