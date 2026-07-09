ВС России поразили четыре РЛС ВСУ на Харьковском направлении

Бойцы «Севера» уничтожили четыре РЛС ВСУ в Харьковской области

Военнослужащие 6-й гвардейской армии группировки «Север» нанесли огневое поражение по четырем радиолокационным станциям (РЛС) ВСУ на Харьковском направлении. Об этом РИА «Новости» сообщил командир подразделения БПС с позывным Береза.

По его словам, операторы разведывательных беспилотников выявили станции в ходе изучения тыловых районов противника. Затем координаты обнаруженных целей оперативно передали операторам ударных дронов и артиллерийским расчетам.

«Благодаря выстроенной системе огневого поражения и высокой слаженности подразделений удары по РЛС нанесли в течение 5 минут, что не дало противнику сохранить технику», — отметил Береза.

Командир подразделения БПС добавил, что поражение РЛС лишает ВСУ возможности корректировать огонь, обнаруживать скрытые позиции и вести разведку.

Ранее стало известно, что за неделю дроноводы «Севера» уничтожили восемь пикапов противника в Сумской области.