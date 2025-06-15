Командир Алаудинов: оборона ВСУ в Серебрянском лесничестве «рвется по швам»

Оборона подразделений Вооруженных сил Украины в Луганской Народной Республике «рвется по швам». Такое заявление ТАСС сделал замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Один из отрядов сейчас находится в Серебрянском лесничестве на Кременском направлении. Там бойцы «Ахмата» ежедневно уничтожают серьезное количество сил врага.

«Реально противник рвется по швам, стонет, потому что действительно теряет огромное количество сил и средств», — подчеркнул Алаудинов.

По его словам, ВСУ не могут остановить продвижение российской армии.

Накануне командир «Ахмата» заявил о начале третьей мировой войны, в связи с чем России следует мобилизовать от 500 тысяч до миллиона человек.