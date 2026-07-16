ВС России подошли к Ровному в Запорожской области

Марочко: ВСУ оставили Ровное и отошли в Долинку

Российские вооруженные силы подошли к населенному пункту Ровное в Запорожской области, ВСУ покинули территорию. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Продвижение сил стало продолжением успешной операции вблизи освобожденного села Воздвижевка. Украинские войска покинули Ровное и отошли в Долинку.

«Юго-западнее Воздвижевки у наших военных есть успехи за истекшие сутки: наши военнослужащие вплотную подошли к населенному пункту Ровное», — сказал Марочко.

Ранее военный эксперт сообщил об улучшении положения российских военных на Покровском направлении в Днепропетровской области. Закрепление на более выгодных рубежах последовало за освобождением села Добропасово.