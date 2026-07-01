Марочко сообщил о продвижении российских войск у поселка Покровское

Российские военные улучшили позиции на Покровском направлении в Днепропетровской области. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко во время эфира в соцсети «ВКонтакте» .

По его словам, продвижение стало продолжением успешной операции в районе Добропасова. После установления контроля над этим населенным пунктом российские военные смогли подойти к Покровскому.

«Мы вышли на восточные окраины Покровского», — сказал Марочко.

Эксперт добавил, что движение российских сил зафиксировали также около сел Богодаровка и Писанцы.

Ранее пресс-служба Минобороны сообщила, что за последние полгода ВС России взяли под контроль восемь населенных пунктов в Днепропетровской области.