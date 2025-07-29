ВС России почти полностью взяли под контроль Часов Яр

Вооруженные силы России активно зачищают микрорайон Шевченко в Часовом Яре, закрепившись в восточной и центральной частях. Об этом сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

По данным военкоров, российская армия продолжает атаковать. Под ее контролем находятся уже 90% города. Общая площадь продвижения ВС России в Часовом Яре составляет порядка одного квадратного километра.

«Наши подразделения уже у окраины Николаевки, выбивают врага из застройки», — отметили в сообщении.

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что самые ожесточенные бои с ВСУ ведутся у Часова Яра и Дзержинска. На этих участках противник несет серьезные потери.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении сел Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. За минувшие сутки российские войска нанесли удары по складам боеприпасов ВСУ и пунктам дислокации иностранных наемников.