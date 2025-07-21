Две горячие точки. Пушилин назвал направления с самыми ожесточенными боями с ВСУ

Пушилин: самые ожесточенные бои с ВСУ ведутся у Часова Яра и Дзержинска

Подразделения ВСУ попытались затянуть процесс освобождения ВС российскими войсками Константиновки, поэтому продолжают упираться в окрестностях Дзержинска (Торецка — украинское название) и Часова Яра. Об этом глава ДНР Денис Пушилин сообщил в видеообращении в своем Telegram-канале .

«Горячими точками остаются и Часов Яр, и Дзержинск, а вернее, окрестности Дзержинска, но тем не менее противник там также из-за желания оттянуть по времени освобождение Константиновки упирается, в том числе в этих населенных пунктах», — сказал глава республики.

Пушилин добавил, ссылаясь на Минобороны России, что за текущую неделю российские войска освободили следующие населенные пункты — Петровку и Попов Яр, Маяк, Воскресенку и Новохатское.

На Константиновском направлении «продолжает сжиматься кольцо вокруг Щербиновки». При этом ВСУ продолжают сопротивляться и перебрасывать дополнительные резервы. Идут встречные бои в районе Яблоновки и Александро-Калиново, где бойцы ВС РФ стремятся перерезать логистику противника.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении села Белая Гора в ДНР.