Минобороны: ВС России освободили Бойковку и Бельгийку в ДНР

Российские войска освободили населенные пункты Бойковка и Бельгийка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В военном ведомстве, что в освобождении участвовали бойцы группировки войск «Центр».

Кроме того, за минувшие сутки российские войска нанесли удары по пунктам временной дислокации и складам боеприпасов ВСУ и иностранных наемников.

«Артиллерия, ракетные войска, беспилотные летательные аппараты и оперативно-тактическая авиация нанесла поражение в 139 районах», — добавили в Минобороны.

Глава ДНР Денис Пушилин отмечал, что ВС России также продвинулись на Красноармейском направлении. Бывший американский военный Дэниэл Дэвис заявлял, что потеря ВСУ контроля над Красноармейском ставит Украину под риск обрушения всего восточного фронта.

Также российские мотострелки уничтожили две роботизированные платформы ВСУ у Часова Яра.