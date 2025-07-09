ВС России перехватили переговоры иностранных наемников ВСУ

Российские военные перехватили радиопереговоры наемников ВСУ на правом берегу Днепра на польском и английском языках. Об этом со ссылкой на представителя силовых структур сообщило РИА «Новости» .

Собеседник агентства отметил, что иностранные наемники в ВСУ чаще всего встречаются среди операторов дронов. Их речь можно услышать в радиоперехватах.

«Чаще всего это англичане либо поляки», — подчеркнул представитель силовых структур.

По его словам, в Херсонской области наемников больше, чем на других направлениях. Он связал это с относительной стабильностью ситуации и наличием крупной водной преграды, благодаря которой иностранцы чувствуют себя в большей безопасности.

«Разумеется, туда, где есть прямой огневой контакт, например, на островную зону, их не отправляют», — рассказал собеседник издания.

Ранее российская армия ударила по украинским территориальным центрам комплектования и пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах. Также целью ВС России стали места сборки и хранения БПЛА, склады боеприпасов и ГСМ.