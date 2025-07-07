ВС России ударили по украинским территориальным центрам комплектования

По ее данным, ВС России атаковали цели с помощью оперативно-тактической авиации, ударных БПЛА, ракетных войск и артиллерии. Также военные ударили по местам сборки и хранения дронов, складам боеприпасов и горючего, а также по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 138 районах.

В ведомстве добавили, что системы противовоздушной обороны сбили в зоне спецоперации семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотника самолетного типа.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов рассказал, что российская армия отбросила противника к северным окраинам населенного пункта Каменское в Запорожской области. ВС России выбили ВСУ с западной части села и улучшили свое положение.