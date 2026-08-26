Замглавы МИД Галузин: каждая атака ВСУ по России будет иметь последствия

Каждая террористическая атака Киева на российскую территорию не останется без ответа. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД России Михаил Галузин.

«Каждая террористическая атака по территории Российской Федерации будет иметь последствия», — сказал дипломат.

Он добавил, что российские войска системно наносят удары по объектам украинского военно-промышленного комплекса, включая заводы БПЛА, в Киеве и других регионах страны. Кроме того, ВС России бьют по логистической и топливно-энергетической инфраструктуре, связанной с ВСУ.

Ранее российские военные ударили высокоточным оружием воздушного базирования и беспилотниками по резервуарам с топливом для украинской армии в одесском порту «Черноморск».