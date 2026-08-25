Минобороны: ВС России поразили резервуары с топливом для ВСУ в порту «Черноморск

Российские военные нанесли удары по резервуарам с топливом для ВСУ в порту «Черноморск» в Одесской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве уточнили, что для поражения инфраструктуры задействовались высокоточное оружие воздушного базирования и беспилотные летательные аппараты.

«В порту „Черноморск“ поражены резервуары с топливом, предназначенные для обеспечения ВСУ», — заявили в Минобороны.

Также в порту «Южный» ВС России поразили четыре хранилища с военным имуществом для военнослужащих ВСУ, два сухогруза, доставившие на Украину грузы военного назначения, а также используемые для разгрузки грузов военного назначения объекты портовой инфраструктуры.

В ночь на вторник, 25 августа, российские бойцы успешно поразили очередной сухогруз, доставивший груз для украинских боевиков в порт «Южный» .