Спецназ «Ахмат» успешно предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области, ситуация под контролем. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, бои идут круглые сутки, бойцы «Ахмата» стоят на основных маршрутах продвижения ВСУ, и противник пытается продавить их позиции, но ситуация под контролем.

«Получается, что спецназ „Ахмат“ на основных направлениях его ударов находится и удерживает противника, уничтожая его», — отметил командир спецназа.

Он добавил, что другие подразделения ВС РФ, стоящие на данном участке, также работают очень эффективно и дают достойный отпор противнику.

Ранее российские войска освободили населенный пункт в Курской области.