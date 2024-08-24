Удерживаем противника. Алаудинов — о ситуации в Курской области

Алаудинов: «Ахмат» успешно отбивает контратаки ВСУ в Курской области

Ministry of Defense of Ukraine
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Спецназ «Ахмат» успешно предотвращает попытки контратак ВСУ в Курской области, ситуация под контролем. Об этом РИА «Новости» сообщил командир спецназа, замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-майор Апти Алаудинов.

По словам Алаудинова, бои идут круглые сутки, бойцы «Ахмата» стоят на основных маршрутах продвижения ВСУ, и противник пытается продавить их позиции, но ситуация под контролем.

«Получается, что спецназ „Ахмат“ на основных направлениях его ударов находится и удерживает противника, уничтожая его», — отметил командир спецназа.

Он добавил, что другие подразделения ВС РФ, стоящие на данном участке, также работают очень эффективно и дают достойный отпор противнику.

Ранее российские войска освободили населенный пункт в Курской области.

«Налоговый кешбэк». Какие семьи смогут получать новую выплату с 2026 года

«Ворон», ремейк: омерзительнее, чем само зло

Lionsgate/Keystone Press Agency

Ефимов: началась подготовка к проходке тоннелей Рублево-Архангельской линии

Владимир Ефимов / пресс-служба Комплекса градостроительной политики

«Все отразится на кошельке». Что известно о повышении утильсбора в 2024 году

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Август катастроф: 20 лет назад смертницы взорвали два российских самолета

Richard R. Schünemann

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте