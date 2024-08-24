Путину доложили об обстановке в Курской области

Владимир Путин встретился с руководством Объединенной группировки войск и заслушал доклады начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова и начальника Главного оперативного управления Генштаба Сергея Рудского в одном из командных пунктов Минобороны. Об этом сообщила пресс-служба Кремля .

Президенту доложили, как проходит противодействие силам ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. Военачальники сообщили, какие меры приняты по уничтожению противника, а также прокомментировали текущие результаты СВО.

По телефону Путин заслушал доклады командующих группировками войск, которые доложили об оперативной обстановке на фронтах.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что его бойцы успешно отбивают контратаки ВСУ в Курской области.