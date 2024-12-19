Путин: российские войска каждый день продвигаются в зоне СВО

ВС России продолжают наступать каждый день по всей линии фронта. Об этом заявил президент Владимир Путин во время прямой линии в Гостином Дворе.

«Речь идет о продвижении не на 100-200 метров. Наши бойцы возвращают, освобождают территории квадратными километрами», — отметил он.

По словам российского лидера, в ситуация в зоне СВО меняется кардинальным образом.

«Движение идет по всей линии фронта каждый день», — объяснил глава государства.

Он также рассказал, что регулярно беседует с военнослужащими, которые действуют героически и все больше наращивают вои боевые возможности. Путин добавил, что бойцы присылают ему в подарок сувениры и шевроны.

Ранее он отметил важность суверенитета России для ее граждан. При его утрате страна лишится государственности, подчеркнул Путин.