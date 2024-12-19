Путин назвал суверенитет важной составляющей для любой страны

Суверенитет для любой страны в мире является очень важной вещью, он должен быть в сердце. Об этом в ходе прямой линии в Гостином Дворе заявил президент России Владимир Путин.

«Для каждой в стране в мире суверенитет — важная вещь, он должен быть в сердце», — сказал он.

Путин уточнил, что конкретно для России суверенитет особенно важен, так как в случае его утраты теряется государственность.

«Суверенитет, он разный — технологический, оборонный, образовательный, научный и культурный. Вот это очень важно. Для России это важно особенно, потому что при утрате суверенитета мы теряем государственность», — сказал президент во время прямой линии.

Ранее глава государства заявил, что сейчас «свистят пули», но ситуация в России все равно измеряется экономикой. Он подчеркивал, что в экономической сфере ситуация спокойная.