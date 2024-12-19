Путин рассказал, что регулярно общается с бойцами СВО

Путин: регулярно общаюсь с бойцами спецоперации, они передают сувениры и шевроны

Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно поддерживает общение с бойцами спецоперации, они передают сувениры и подарки. Об этом он сообщил в ходе прямой линии в Гостином Дворе.

«Я регулярно общаюсь с бойцами, они передают сувениры и шевроны», — сказал он.

Президент отметил, что на фронте российские бойцы действуют героически и наращивают свои боевые возможности.

«Ситуация на фронте меняется кардинально. Движение идет по всей линии боевого соприкосновения каждый день. Речь идет о продвижении не на 100, 200, 300 метров. Наши военнослужащие возвращают территории целыми квадратными километрами. Хочу подчеркнуть: это происходит каждый день», — сказал глава государства в ходе прямой линии.

Ранее 19 декабря Минобороны сообщило, что российские бойцы освободили населенные пункты Новый Комар и Зеленовка в Донецкой Народной Республике.