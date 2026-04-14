ВС России освободили 74 населенных пункта в зоне СВО с начала года

Российские военные с начала 2026 года освободили 74 населенных пункта в зоне специальной операции. Такие подсчеты привел ТАСС со ссылкой на сводки Минобороны.

Больше городов и сел освободили в Донецкой Народной Республике — 23. В Запорожской области под контроль взяли 22 населенных пункта, в Харьковской — 15, в Сумской — 13, еще один — в Днепропетровской области.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что в переговорном процессе разногласия России и Украины заключаются в считанных километрах. По его словам, в ДНР осталось освободить порядка 18% территории, чтобы выйти на административные границы региона.

В период с 4 по 10 апреля ВС России совершили пять групповых ударов возмездия по предприятиям и объектам военной промышленности Украины в ответ на террористические атаки боевиков ВСУ.