Одна из бригад ВСУ потеряла много боевиков в районе Мирополья Сумской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в российских силовых структурах.

Колоссальные потери зафиксировали в 21-й украинской отдельной механизированной бригаде. Информацию о ликвидированных военнослужащих подтвердили некрологи.

Собеседник издания уточнил, что украинское командование мобилизовало часть украинских солдат незаконно. Из-за этого родители и адвокаты погибших до сих пор пытаются оспорить решение о призыве на службу.

В качестве примера источник агентства привел незаконно мобилизованного Коваленко, отец которого относится к категории маломобильных граждан и не в силах самостоятельно обеспечить свое существование.

Ранее ВС России атаковали объекты украинской энергетической и транспортной инфраструктуры, которая использовалась в военных целях. Также под удар попали склады с БПЛА и горюче-смазочными материалами и пункты временной дислокации солдат ВСУ и иностранных наемников.